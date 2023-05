Bambina di sei anni investita da una moto: è grave in ospedale

Drammatico incidente nella serata di ieri, domenica 21 maggio, nel quartiere Ca' Pajella a Thiene. Una bambina di sei anni è stata investita da una moto ed è ricoverata in terapia intensiva pediatrica del San Bortolo a Vicenza. L'episodio è avvenuto verso le 18 in via Genova.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale Nordest Vicentino ma, secondo una prima ricostruzione, il motociclista - residente in quella via come la famiglia della bambina - si sarebbe trovato di fronte alla piccola uscita in strada dal cortile del condominio dove abita.

A causa dell'impatto la bambina, rimasta comunque cosciente, avrebbe preso un colpo alla testa e a una gamba cadendo sull'asfalto. Il padre le ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza, arrivata poco dopo, che ha trasportato la seienne in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.