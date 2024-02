Autoarticolato si rovescia contro il guard rail: autista ferito lievemente

Mercoledì mattina, poco dopo le 11, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la superstrada Pedemontana Veneta, tra gli svincoli di Marostica e Breganze in direzione Ovest al km 41,100 per un autoarticolato, che trasportava del materiale inerte, finito rovesciato contro il guardrail.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due automezzi, hanno messo in sicurezza l'autoarticolato finito con la cabina di guida in mezzo al guardrail, mentre l'autista venuto fuori autonomamente è stata assistito sul posto dal personale sanitario del Suem.

Le cause dell'incidente, potrebbero essere riconducibili allo scoppio di uno pneumatico e sono al vaglio della Polstrada. Il personale ausiliario della SPV con la Polizia stradale hanno provveduto a incanalare in traffico su una corsia, nell’attesa del recupero del mezzo. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco.