Tragedia in A4, si schiantano con l'auto contro le barriere: un morto ed un ferito

Ancora tutta da ricostruire la dinamica che ha causato il grave incidente avvenuto sabato sera, intorno alle 22, in A4. Secondo le prime informazioni, un'auto con a bordo due persone, che stava viaggiando in direzione Venezia, per cause in corso di accertamento, è finita contro le barriere poco prima del casello di Grisignano di Zocco.

Dopo l'urto le due persone sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Pesantissimo il bilancio: un morto ed un ferito ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Vicenza.

Sull'accaduto indagini in corso da parte degli uomini della Polizia stradale.