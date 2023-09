Tragedia sul lavoro, operai colti da malore durante la pulizia del silos: uno muore, l'altro è grave

È di Bassano del Grappa la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì alla cantina Ca' di Rajo di San Polo di Piave (Treviso).

Come riporta Trevisotoday due operai, poco prima delle 14, sarebbero stati colti da un malore, dovuto all'inalazione di monossido di carbonio, durante le operazioni di pulizia e manutenzione di una cisterna in autoclave in cui era stoccato del vino sul fondo della stessa. Subito è stato lanciato l'allarme al Suem 118 e ai vigili del fuoco intervenuti con squadre dei distaccamenti di Motta di Livenza e Conegliano. Solo uno dei due malcapitati, un 31enne di Cordignano, Alberto Pin ha risposto al richiamo dei soccorritori ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Treviso, dove versa in condizioni molto gravi ma stabili. Per il collega, Marco Bettolini, 46enne di Bassano del Grappa, entrato in soccorso al collega, non c'è stato invece nulla da fare: è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e i tecnici del nucleo Spisal.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 31enne è entrato all'interno della cisterna, per eseguire delle operazioni di pulizia, ma sarebbe quasi subito svenuto a causa delle esalazioni di monossido e all'assenza di ossigeno ed è caduto nella cisterna di vino. Il 47enne, vedendo il collega in difficoltà è intervenuto ma ha quasi subito perso i sensi a sua volta, perdendo la vita. La dinamica sarebbe suffragata da alcune testimonianze di altri lavoratori presenti.

«Siamo stravolti dal dolore, per noi sono due fratelli, due figli. I miei pensieri vanno solo a questi due ragazzi, che sono cresciuti con noi, e alle loro famiglie. Preghiamo per perché il ragazzo rimasto ferito si riprenda il prima possibile» ha commentato Simone Cecchetto a nome della famiglia Cecchetto, titolare di Ca’ di Rajo.

Sull'accaduto è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia: “Una tragedia immane, un incredibile accanimento del destino. Mentre davamo l’addio a Giorgio Cecchetto, nell’azienda di un suo congiunto si è consumato un nuovo dramma. Sono addolorato e vicino alle famiglie dell’operaio deceduto e di quello che speriamo tutti possa riprendersi dopo il ricovero in ospedale. E’ una giornata dolorosissima, che ricorderemo a lungo”.

“Carabinieri e tecnici dello Spisal – aggiunge Zaia – cercheranno di dare una risposta sulle modalità di questo dramma, ma nessuno di noi troverà mai una risposta alla domanda che tutti ci facciamo: perché? Perché proprio oggi? Perché tanto dolore a chi non lo meritava di certo? Esprimo il mio più profondo cordoglio alle famiglie travolte da questa tragedia – conclude Zaia – e a tutti coloro che hanno amato e conosciuto la vittima e che ora stanno in ansia per il collega ricoverato”.