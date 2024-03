Divampa l'incendio dopo i lavori di manutenzione

Venerdì, intorno alle 17.45, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Vigazzolo a Montebello Vicentino per un principio d’incendio della guaina della copertura di due capannoni affiancati.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con l’autoscala, hanno subito spento le fiamme, che hanno riguardato dell’isolante sulla congiunzione della copertura del tetto delle due concerie. Durante la giornata erano stati eseguiti dei lavori di manutenzione delle guaine. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza delle aziende sono terminate dopo circa un’ora e mezza.