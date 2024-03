Incendio di un furgone, intervento dei vigili del fuoco

Alle 17:00 circa, di mercoledì 20 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lungo Chiampo a Zermeghedo per il principio d’incendio di un furgone cassonato. L’autista mentre percorreva la strada ha udito un forte rumore, si è fermato ed è sceso, mentre il furgone ha iniziato a fumare. I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento del tutto le fiamme del vano motore intanto abbassate con un estintore. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.