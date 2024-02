Fiamme all'ex hotel Continental: rinvenuto un corpo carbonizzato

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via monte Ortigara a Bassano del Grappa per un incendio che ha interessato un annesso dell’ex hotel Continental in disuso da tempo: rinvenuto all’interno un corpo carbonizzato.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autopompa, due autobotti l’autoscala e 9 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. I Vigili del fuoco operando dall’esterno con l’autoscala hanno scorto, nella parte alta dove si sono sviluppate le fiamme, un corpo carbonizzato.

Ancora in corso le operazioni di bonifica dell’edificio che è in parte collassato nella parte centrale. Appena possibile inizieranno le operazioni di recupero del corpo, che dovranno essere effettuate dall’esterno. Sul posto il funzionario di guardia e personale dell’ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco per un primo sopralluogo per determinare le cause dell’incendio. Presente sul posto i carabinieri e la Polizia locale.