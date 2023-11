Detenuto in isolamento appicca un incendio in cella

Mercoledì sera,verso le 21, nel reparto isolamento del carcere di Vicenza, un detenuto di difficile adattamento, ha incendiato i suppellettili della cella. A riferirlo è la segreteria del Uspp (Unione sindacati di Polizia penitenziaria) Triveneto.

Il reparto è stato invaso dai fumi sprigionati dall'incendio, ed è solo grazie al pronto intervento del personale di polizia penitenziaria, che è prontamente intervenuto, che si è evitato il peggio. Il detenuto è stato posto in salvo dagli agenti in servizio, che hanno poi bonificato l'ambiente e messo in sicurezza il reparto interessato.

"Chiediamo che si modifichi la legge, con revoca dei benefici della Legge Gozzini, per quei detenuti che si rendono protagonisti di simili azioni - spiega in una nota la segreteria dell'Unione sindacati di Polizia penitenziaria - Infine un plauso va al personale della Polizia penitenziaria di Vicenza per aver gestito al meglio ed in sicurezza l'evento critico, senza che nessuno rimanesse feriton ell'incendio".