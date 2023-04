Un etto di hashish e una scacciacani senza tappo rosso, denunciato minorenne

Un etto di hashish una scacciacani senza tappo rosso. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale Nordest Vicentino addosso a un minorenne che è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia. Arma e droga sono stati sequestrati e il giovane, fermato con il motorino, ha preso anche una multa di 173 euro per la mancata revisione del ciclomotore. L'episodio è successo a Zugliano alle 18:30 di martedì.

La pattuglia dei vigili, dopo aver notato la presenza di un motorino senza revisione parcheggiato in via Roma - nei pressi di una "zona rossa" dello spaccio già più volte segnalata dai residenti - hanno aspettato il proprietario parcheggiandosi a breve distanza. Alle 19 un giovane, proveniente a piedi da una zona agricola, è tornato al ciclomotore e partito in direzione Zugliano centro. La pattuglia lo ha quindi fermato, identificando il conducente in un minore residente in comune vicino. Avvertendo un forte odore di hashish, gli agenti hanno invitato il giovane a consegnare quanto in suo possesso.

Il minorenne ha estratto dal portafoglio un piccolo involucro contenente 0,53 grammi di hashish. Non apparendo verosimile che il forte odore avvertito dagli agenti fosse riconducibile a un frammento così piccolo, la pattuglia ha invitato il ragazzo a consegnare tutto quanto in suo possesso. Dalla biancheria intima del reo confesso è saltato quindi fuori un panetto di hashish da 100 grammi.

A quel punto, gli agenti hanno chiamato un genitore con il quale il minorenne è stato accompagnato in comando per una perquisizione più approfondita. All'interno di una tasca del giubbotto è quindi stata trovata una scacciacani, priva di tappo rosso, con il caricatore inserito completo di 5 cartucce. Ulteriori 4 cartucce sono state rinvenute in altra tasca del giubbotto. Il tutto è stato sequestrato ed è scattata la denuncia.