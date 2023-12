Ubriachi al volante, due denunciati

Al volante con cinque volte, in un caso, e sei volte, in un altro, il limite di alcol nel sangue consentito dalla legge. Nel corso del servizio serale e notturno di venerdì 8 dicembre, disposto anche per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, gli agenti della Polizia locale dei Castelli hanno fermato una Fiat Punto in viale Europa a Montecchio Maggiore. Il conducente – identificato in O.G.G., cittadino ghanese del 1992 residente a Brescia - durante il controllo mostrava chiari sintomi di abuso di sostanza alcoliche. Perciò è stato sottoposto alcoltest che ha indicato un valore di oltre 5 volte il massimo consentito. Sono quindi scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo per la successiva confisca amministrativa.

La notte successiva, sabato 9 dicembre, la pattuglia in servizio è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale in via Cavour a Montecchio Maggiore, dove poco prima un'auto, che stava viaggiando ad alta velocità, era uscita di strada andando ad abbattere la recinzione in ferro di un'abitazione. Il conducente, M.M., cittadino serbo del 1991 e residente in città, rimasto ferito nell'impatto, è stato trasportato da un'ambulanza del Suem all'ospedale di Arzignano dove, durante gli esami medici, gli è stata riscontrata un'alcolemia sanguigna pari a circa 6 volte il limite consentito. Dai successivi accertamenti è emerso che l'automobilista non aveva mai conseguito la patente. Dovrà anche rispondere della velocità pericolosa tenuta in centro abitato e del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, così come il passeggero trasportato.

Entrambi i conducenti sono stati denunciati per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, che in questi casi specifici prevede la pena dell’arresto da 6 mesi a un anno e l’ammenda da 1.500 a 6 mila euro.

«L'attività della Polizia locale di Castelli ci permette di contenere il preoccupante fenomeno della guida in stato d'ebbrezza», commenta il sindaco Gianfranco Trapula. «I fatti rilevati negli ultimi giorni dimostrano ancora una volta l'estrema pericolosità, sia per se stessi che per le altre persone, e le devastanti conseguenze provocate da chi abusa di alcol e si mette al volante».

Quello appena trascorso è stato un fine settimana di intensa attività per gli operatori del corpo di polizia locale con 5 sinistri rilevati, di cui 3 con feriti, 26 violazioni alle norme del Codice della Strada contestate e altre tre relative al regolamento comunale, per bivacco e ubriachezza manifesta.

La sanzione più rilevante è quella elevata nei confronti di un autotrasportatore greco fermato nel pomeriggio di sabato 9 dicembre in via Melaro, mentre si stava dirigendo verso Altavilla a bordo di un autoarticolato con targa tedesca. L'autista ellenico stava guidando il mezzo pesante con una carta del conducente (documento necessario per l'attività di autotrasporto) intestata al cugino e perciò ha dovuto pagare immediatamente la multa di quasi 900 euro per non andare incontro al fermo del camion, poi recuperato da un altro conducente abilitato.

Infine nella nottata di venerdì 8 dicembre, in piazza Marconi, un gruppo di giovani non ancora identificato ha imbrattato il manto erboso con la schiuma di un estintore, oltre ad aver lasciato vari rifiuti sparsi: sono in corso le indagini per risalire agli autori degli atti vandalici, che, grazie alle immagini di videosorveglianza già acquisite e dalle testimonianze raccolte potrebbero essere identificati a breve.