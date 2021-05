Gatto finisce in un canale di scolo: recuperato dai Vigili del fuoco

Martedì mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante Alighieri a Brendola per il salvataggio di un gattino caduto in un canale di scolo.

Il micio è stato recuperato da un vigile che è entrato nel tubo riuscendo ad afferrare l’animale. Il gattino in buono stato è stato asciugato è consegnato ad una associazione felina prima di riaffidarlo alle cure della proprietaria.