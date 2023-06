Ruba una bici ma viene incastrato dalle telecamere: denunciato

Un 42enne indiano, gia? noto alle forze dell’ordine, è stato per furto aggravato di una bici.

L'episodio risale a martedì quando è stato denunciato ai carabinieri di Chiampo il furto di una bicicletta che era stata parcheggiata nel piazzale antistante la locale biblioteca comunale. Il furto avvenuto in orario pomeridiano era stato ripreso dalle locali telecamere di videosorveglianza che immortalavano alcuni dettagli del soggetto che aveva sottratto illecitamente la bicicletta.

I militari si sono quindi attivati per identificare il ladro e, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che per caratteristiche fisiche ed abbigliamento poteva corrispondere all’autore del furto. Fermato, ha deciso di consegnare la bicicletta sottratta il giorno precedente, custodita in un locale nella sua disponibilita?. Il mezzo recuperato dai militari e? stato sottoposto a sequestro.