Sfonda a calci la porta del supermercato e ruba dei prodotti: arrestato dopo la fuga

Nella nottata tra martedì e mercoledì, in viale della Pace a Vicenza, i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, S.V.F., 24enne, cittadino italiano, residente in provincia, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo, all'1 circa, ha tentato di introdursi al supermercato Conad dopo aver forzato a calci una porta. Si è impossessato di generi alimentari e materiale elettronico per un valore di circa 1.000 euro. Nel tentativo di dileguarsi è stato sorpreso da una guardia giurata che ha allertato il 112. I militari lo hanno rintracciato a poca distanza, mentre cercava di nascondersi. Una volta raggiunto dai carabinieri, ha opposto resistenza ed è stato quindi bloccato e arrestato.