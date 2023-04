Ruba al supermercato e si allontana senza pagare, al secondo colpo finisce in manette

Mercoledi? scorso, i carabinieri della stazione di Breganze ed un equipaggio del pronto intervento della radiomobile di Thiene hanno fermato un 29nne marocchino, senza fissa dimora, gia? noto alle forze dell’ordine, mentre si stava allontanando a piedi dall’ipermercato Ipertosano di Thiene con sei bottiglie di Whisky non pagate del valore di circa 150 euro, nascoste sotto il giubbotto. L'uomo aveva eluso i controlli alle casse e si stava dileguando.

Il marocchino era gia? finito in manette altre volte, negli ultimi tempi, ed era stato anche denunciato lunedi? 20 marzo scorso, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Vicenza, per un altro furto identico commesso in un supermercato del capoluogo. In tutte le circostanze, aveva sempre prediletto liquori costosi.

A suo carico pendeva anche un ordine di carcerazione, emesso da pochi giorni dal Tribunale di Vicenza, per furti gia? commessi in passato e, pertanto, dovra? scontrare circa tre mesi di reclusione. Dopo l'arresto è stato accompagnato in carcere a Vicenza.