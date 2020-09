Furto in pieno giorno: lo abbraccia e gli sfila il Rolex dal polso, vittima un 78enne

Nella mattinata di martedì, un 78enne è stato vittima di un furto, a a Rosà.

Intorno alle ore 9.30, l'anziano, originario del Veneto ma residente in Toscana, è stato avvicinato da una donna rom che con la tecnica dell’abbraccio, gli ha sfilato dal polso un orologio automatico in oro marca Longines, modello Flagship, dal valore di circa diecimila euro, per poi fuggire a bordo di un’autovettura condotta da un complice che l’attendeva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’anziano, a parte lo spavento, sta bene. Sono in corso indagini da parte degli inquirenti bassanesi.