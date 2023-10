Ruba un portafogli ma viene ripreso dalle telecamere: denunciato

Lo scorso fine settimana gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato G. A., 34enne cittadino italiano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

Alle 18 circa di sabato, le pattuglie della Squadra “Volanti” della Questura hanno individuato nelle vie del centro cittadino un soggetto a bordo di una bici che corrispondeva all'identikit del ladro che poche ore prima aveva rubato un portafogli in corso SS Felice e Fortunato.

L’autore del furto, infatti, era stato ripreso dal circuito urbano di videosorveglianza pubblico e, dalle immagini registrate, gli operatori della Centrale operativa della Questura di Vicenza erano riusciti ad estrapolare il frame che cristallizzava l’esatto momento in cui costui si era appropriato con destrezza del portafoglio che una donna aveva riposto nel cestino della sua bicicletta.

Dopo essere stato fermato dai poliziotti, quindi, è stato accompagnato negli Uffici della Questura per essere fotosegnalato dalla Polizia Scientifica; qui, all’esito degli ulteriori accertamenti presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno, il soggetto è risultato essere già destinatario delle Misure di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale e del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Montecchio Maggiore disposte dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.