Furti a ripetizione all'Ovs, rintracciato e denunciato l'autore

Nel pomeriggio di giovedì, mentre si recavano a Campo Marzo per dare ausilio a un'altra pattuglia nel portare in questura un uomo, i poliziotti di pattuglia hanno visto un 31enne cittadino singalese (K.J.M.K.U.le iniziali), senza fissa dimora e con un giubbino e una maglia termica di colore nero e pantaloni beige. Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto l'uomo come l’autore del furto avvenuto lo scorso 20 febbraio presso il negozio “Ovs” di corso Palladio e per il quale erano intervenuti per il sopralluogo, visionando anche le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza interno. Per tale motivo hanno proceduto a fermare il soggetto al fine di poterlo identificare, ma essendo costui privo di qualsiasi documento di riconoscimento lo hanno portato presso gli uffici della questura dove veniva è stato sottoposto al fotosegnalamento e quindi identificato.

Dalla visione delle videocamere dell’O.V.S. il soggetto era entrato nel punto vendita di corso Palladio, una prima volta il 18 febbraio, dove dopo avere prelevato un giubbino di marca “Maui” si è diretto verso i camerini, all’interno dei quali ha staccato la placca antitaccheggio (rinvenuta poi dalle commesse) e, una volta indossato il giubbotto, si è allontanato. Il giorno dopo l’uomo ha ripetuto la stessa operazione e anche in questo caso le commesse hanno trovato le placche antitaccheggio nei camerini insieme ad alcuni abiti logori e dismessi. Per tale motivo hanno alzato il livello di attenzione ed è così che il giorno dopo ancora, cioè il 20 febbraio, hanno notato lo stesso uomo delle immagini della videosorveglianza che, con fare guardingo, si aggirava tra gli stand dei giubbotti prelevandone uno per andarlo a provare nei camerini. Le commesse hanno quindi chiamato il 113 per chiedere l’intervento della polizia ma nel momento in cui la pattuglia della squadra volanti è giunta sul posto, l’uomo si era già dileguato facendo perdere le proprie tracce. Il senegalese, dopo essere stato identificato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto.

Nello stesso pomeriggio le pattuglie della squadra volanti hanno rintracciato, in due diversi momenti, due cittadini italiani, M.N., 26enne, e O.R., 25enne, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, i quali avevano violato la misura di prevenzione personale di divieto di ritorno nel comune di Vicenza e pertanto venivano denunciati all’autorità giudiziaria. Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla questura di Vicenza, ai carabinieri, alla polizia locale del capoluogo e al reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato – sono stati controllati 8 autoveicoli e 42 persone, di cui 25 straniere e 18 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative il questore Sallustio ha adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio (dal comune di Vicenza) a carico di un cittadino italiano pregiudicato che si trovava senza apprezzabile motivo e in circostanze non giustificate nel comune di Vicenza.