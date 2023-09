Si aggira in bici con un borsone carico di refurtiva del market: denunciato

Nella serata di domenica gli agenti della Squadra “Volanti” hanno individuato e denunciato G.O., 38enne cittadino italiano, senza fissa dimora e pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio.

L'uomo era stato notato dagli agenti mentre, in sella ad una bici, trasportava una grossa e pesante borsa di plastica e che tentava di nascondersi alla loro vista. Il 38enne è stato dunque fermato per il controllo dei documenti, del quale era comunque sprovvisto. Gli agenti l'hanno portato in Questura e da lì è emerso che il contenuto della borsa era provento di un furto avvenuto commesso al punto vendita “Lidl” di vale della Pace. Il 38enne, essendo risultato anche inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Vicenza di Vicenza, è stato indagato per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio e il ricettazione.