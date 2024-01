Rubano la borsa dal cestino della bici, presi i due responsabili

Stava percorrendo viale Milano a Vicenza a bordo della sua bicicletta quando è stata urtata, volutamente, da un passante che, nel chiederle scusa per il disagio, le ha sottratto la borsa dal cestino con tutto il suo contenuto. L’uomo, che ha agito con la complicità di un altro individuo, si è poi allontanato a bordo di un’auto condotta da un terzo complice. Il furto ai danni dell’ignara passante, è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 16 gennaio ed è stato preso subito in carico dagli agenti delle Volanti che ieri hanno intercettato l’auto in transito proprio nella stessa via.

Il conducente, un cittadino marocchino ha confermato che il giorno prima aveva offerto un passaggio a due cittadini algerini e che era all’oscuro di quanto accaduto. Gli agenti hanno quindi rintracciato in un albergo, anche grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, i due presunti responsabili. I malviventi, entrambi algerini (D.N. classe 87 e L.D. classe 91), ed entrambi gravati da precedenti di polizia, sono stati pertanto denunciati con l’accusa di furto con destrezza in concorso.

Durante la perquisizione, sono stati inoltri rinvenuti 0,45 grammi di cocaina nella disponibilità di D.N., segnalato pertanto in prefettura. I due presunti responsabili sono stati anche allontanati dal territorio nazionale a seguito del provvedimento a firma del questore di Vicenza, Dario Sallustio.