Sfila il telefono dal giaccone di una mamma ma un passante lo vede e chiama il 113

Domenica mattina, verso le 10.45, un 33enne proveniente dalla Libia, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'ordine, era stato osservato da un passante mentre curiosava all’interno delle autovetture parcheggiate in Park Fogazzaro ma accortosi di essere notato si era poi allontanato verso il centro.

Dopo circa 10 minuti lo stesso era stato nuovamente notato mentre, si trovava in corso Palladio che approfittava della situazione di difficoltà di una donna che spingendo il passeggino del proprio bambino cercava di aprire la porta di un negozio: lo straniero, approfittando, della distrazione della signora, era riuscito a sfilarle dalla tasca del cappotto il telefono cellulare e se ne era impossessato, allontanandosi immediatamente.

Lo stesso solerte cittadino che lo aveva notato prima in corso Fogazzaro e poi in piazza dei Signori ha dato immediatamente l’allarme alla Sala Operativa della Questura. Da qui l'intervento della polizia che dopo pochi istanti, ha intercettato il 33enne in contrà dei Servi. L’uomo è stato quindi fermato dai poliziotti e risultato in possesso del telefonino rubato pochi istanti (occultato in una tasca del giaccone). Il 33enne è stato quindi arrestato.