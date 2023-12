Pallavolista derubata, ladro in fuga rintracciato dalla polizia

Un 42enne marocchino, regolare ma gravato da un Foglio di via dal Comune di Vicenza è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia in quanto ritenuto il responsabile di un furto ad un'auto in sosta in via Lago di Molveno. Inevitabile la denuncia per la violazione del Foglio di via.

Il 42enne, nel cuore della notte di venerdì è stato notato da una Volante mentre transitava in corso Palladio, in sella di una bicicletta, che procedeva ad andatura sostenuta e trasportava sul portapacchi posteriore un grosso borsone sportivo di colore rosso. L'uomo è stato quindi controllato e gli agenti controllando il borsone, hanno potuto appurare che conteneva vari indumenti sportivi femminili, nonché prodotti cosmetici femminili, un phon ed una cassa bluetooth. Tra i vari vestiti si distinguevano alcune divise di volley femminile di una società sportiva trevigiana ed una divisa con il nome di una specifica atleta.

Portato in Questura, gli agenti hanno potuto accertare che il borsone era stato rubato a Vicenza, all’interno dell'auto di una giovane pallavolista trevigiana, che l’aveva parcheggiata in via Lago di Molveno la scorsa notte. L’atleta, contatta dagli agenti è arrivata in Questura e ha ricosciuto il materiale.

Il marocchino, invece, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, nonché per la violazione del foglio di via dal Comune di Vicenza.