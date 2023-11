Furti pluriaggravati e rapine, anche su minori: arrestato un 24enne

Un 24enne, di origini marocchine, A.I.M, in Italia senza fissa dimora, nella serata del 31 ottobre scorso è stato arrestato dai militari della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa e personale del Commissariato della Polizia di Stato cittadino, a conclusione di una corale ed accurata attività investigativa. Il giovane è accusato di aver compiuto una serie di furti e rapine in città.

Il primo, il 26 gennaio 2022, su un'auto in sosta, dove ha asportato alcuni documenti personali e un coltello. Il secondo, il 2 luglio 2022, quando ha colpito con un calcio alla gamba un 44enne facendolo rovinare a terra, con conseguenti fratture e poi minacciato, al fine di sottrargli il telefono cellulare e le chiavi della vettura e tutto il denaro posseduto, benché fossero solo 5 euro in contanti.

Quindi l’11 marzo 2023, nei pressi della stazione ferroviaria, rapina ai danni di un 14enne, al quale era stato sottratto il portafoglio contenente tutto il danaro, ovvero 25 euro in contanti. Quindi il 17 marzo 2023, sempre all’interno della stazione ferroviaria, rapina a danno di un 23enne, che si trovava in compagnia della sua fidanzata, al quale erano state sottratte - mediante la minaccia - alcune monete per un totale di 5 euro. E ancora, il 6 settembre 2023, tentativo di furto in piena notte all’interno della R.S.A. “Sturm” di Bassano. Il 04 ottobre, all’interno dei bagni della stazione ferroviaria, una rapina pluriaggravata ai danni di un 16enne, al quale veniva sottratto il portafoglio contenente 5 euro in contanti, dopo essere stato minacciato con un coltello. Il giorno seguente, in occasione della “Fiera d’autunno”, nei pressi del luna park, un furto con strappo ai danni di un 18enne, al quale era stato sottratto dalle mani il portafoglio, contenente 20 euro in contanti.

Infine il il 21 ottobre 2023, in piazza Libertà, due rapine in contemporanea ai danni di due 15enni: al primo - dopo essere stato colpito con un pugno al fianco - veniva sottratto il portafoglio dalla tasca contenente 25 euro in contanti ed infine minacciato ripetutamente; alla seconda vittima veniva sottratto, mediante minaccia e violenza consistita nell’afferrare la gola e girare con forza il viso del minore, il portafoglio contenente 20 euro in contanti.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne, indagato quindi di 3 furti pluriaggravati, di cui uno con strappo, di 6 rapine, di cui una con lesioni gravi, in danno di altrettante vittime, alcune delle quali minorenni, è stato portato in carcere.