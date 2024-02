Furti nelle abitazioni e ricettazione di merce rubata, uomo finisce in carcere

Lo hanno trovato a Blera dove sabato scorso, 24 febbraio, i carabinieri gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cumulo di pena di nove mesi e 773 euro di ammenda. Per un uomo di origini calabresi, già nato alle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del penitenziario di Mammagialla a Viterbo, come disposto dall'ufficio di sorveglianza del tribunale di Viterbo. L'arrestato sarebbe stato responsabile di furto in abitazione e ricettazione di merce rubata nella provincia di Vicenza.