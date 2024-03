Furti e ladri in fuga: quattro denunciati nell'Alto vicentino

È di 4 persone denunciate per reati contro il patrimonio, il bilancio dei servizi di controllo del

territorio disposto nell’ambito dei Comuni ricompresi nella giurisdizione della Compagnia carabinieri di Schio.

La prima denuncia è scattata nella mattinata di martedì dopo che alla centrale operativa dei carabinieri di Schio giungeva una richiesta di intervento da parte di un maresciallo dei carabinieri che, libero dal servizio, era intervenuto per bloccare l’autore di un furto all’esterno di un supermercato di Schio. Da quanto ricostruito dalla pattuglia della stazione carabinieri di Valli del Pasubio intervenuta sul posto, un giovane con destrezza aveva asportato alcuni utensili da lavoro, del valore di circa 130 euro, tentando poi di dileguarsi attraverso un’uscita di sicurezza del negozio.

Un’addetta alle vendite, avendo notato i movimenti sospetti del giovane, lo aveva inseguito sino al parcheggio dove è riuscita a fermarlo anche grazie al tempestivo intervento del maresciallo, che proprio in quell’istante si trovava di passaggio. Trovato in possesso della refurtiva, l’autore del furto ha tentato un’ulteriore fuga venendo definitivamente bloccato dal militare e dall’addetta alle vendite. La refurtiva recuperata è stata restituita al supermercato, mentre per il giovane fermato è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Il secondo episodio è accaduto la notte tra lunedì e martedì scorso quando alla centrale operativa dei carabinieri di Schio è giunta una richiesta di intervento per un tentativo di furto all’interno di un esercizio pubblico di Arsiero. Sul posto è stata inviata una pattuglia della stazione di Piovene Rocchette, la quale ha accertato che poco prima dell’intervento una donna si era introdotta furtivamente in un bar asportando la somma di 1.500 euro in contanti contenuta nella cassa.

Alla scena ha assistito un dipendente del bar che stava effettuando le operazioni di chiusura serali, il quale, dopo aver sentito strani rumori aveva notato la donna allontanarsi di corsa. Dopo un breve inseguimento il dipendente è riuscito a fermare la fuggitiva e a recuperare il maltolto. Trascorsi alcuni minuti, è arrivata una pattuglia dell’Arma, che, poco distante dal bar, ha rintracciato la responsabile del furto che nel frattempo si era nuovamente allontanata. Al termine degli accertamenti è scattata una denuncia per tentato furto aggravato a carico della donna.

Il terzo episodio è accaduto sempre nella mattinata di martedì, a Schio, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, ricevuta la chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti in un esercizio commerciale dove una giovane, dopo aver tentato di asportare alcuni prodotti di cosmesi era stata fermata dal personale di vigilanza. La donna è stata denunciata per tentato furto aggravato.

Infine, a Monte di Malo, i carabinieri della stazione di Malo hanno denunciato un

uomo del posto poiché sorpreso dal responsabile di un negozio dopo aver asportato alcuni generi

alimentari occultandoli sulla persona. Al termine degli accertamenti è scattata

una denuncia per tentato furto.