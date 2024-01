Furti in abitazione, scatta il pedinamento: ladri abbandonano l’auto

Venerdì sera, intorno alle 20, una signora ha segnalato al 112, la presenza di alcuni soggetti vestiti di scuro e con torce accese in mano, nelle pertinenze della propria abitazione, situata nel quartiere Cà Baroncello di Bassano del Grappa. I malfattori, tuttavia, una volta vistisi scoperti, si sono dati alla fuga attraverso il giardino dell’abitazione vicina.

I carabinieri si sono quindi attivati e alcuni militari in borghese, hanno notato un'Alfa Romeo Giulietta di colore scuro, tra gli abitati di Cassola e Bassano con all'interno alcuni individui che potevano essere quelli segnalati dalla signora.

E' scattato quindi il pedinamento. Il veicolo ha imboccato diverse vie secondarie della zona, senza un apparente scopo e, non appena il conducente ha notato il sopraggiunge dell’equipaggio della Sezione Radiomobile, con una manovra repentina, è riuscito a divincolarsi nel traffico, dandosi alla fuga attraverso alcune vie secondarie della frazione San Giuseppe di Cassola, fermandosi poco dopo in una zona agreste, dove gli occupanti, almeno tre, spalancate le portiere, abbandonando la vettura in mezzo alla strada, si sono dileguati a piedi lungo i campi limitrofi, favoriti anche dall’oscurità della sera, facendo perdere le proprie tracce.

L'area circostante è stata setacciata fino a tarda notte e la minuziosa ispezione all’interno dell’abitacolo e nel bagagliaio della vettura abbandonata ha consentito il rinvenimento di vario materiale, fra cui arnesi da scasso, guanti, due zaini contenenti un flessibile, una prolunga ed una cesoia pneumatica.



Le indagini sono ora affidate ai militari della Sezione Operativa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza, finalizzate all’identificazione dei tre fuggitivi; su tutto il materiale rinvenuto sono in corso ulteriori approfondimenti.