Furti in abitazione, coppia finisce in carcere

Una coppia di 61 e 42 anni, residenti a Rosà, è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri di Rosà in quanto ritenuti gli autori di due furti in abitazione compiuti in concorso il 13 aprile 2018 nel Comune di Gaiarine (Treviso).

Nel primo episodio la coppia si era introdotta in casa attraverso la porta del garage lasciata inavvertitamente aperta dai proprietari, mentre nel secondo era stata forzata la finestra della cucina. In entrambi i casi, dopo aver messo a soqquadro gran parte dell’abitazione, erano state asportate le borsette.

Sui due gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso. La coppia dovrà scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e dovrà pagare una multa di 700 euro per pregressi furti in abitazione.