Furgone prende fuoco in autostrada, intossicato il conducente

Alle 7:40 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova ovest per l’incendio di un furgone: intossicato un passeggero.

I pompieri arrivati da Vicenza e da Padova con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno spento l’incendio del furgone, che trasportava sacchi di resine per pavimenti. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e a polstrada. Il passeggero che ha respirato fumo nelle prime fasi dell’incendio è stato preso in cura dal personal del Suem e trasferito in ospedale a Vicenza. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute.