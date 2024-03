Fulmine squarcia un albero di oltre 20 metri: nessuna persona coinvolta

Martedì sera, intorno alle 21:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Garibaldi a Rosà per mettere in sicurezza un albero di grandi dimensioni colpito da un fulmine, che l’ha squarciato: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati da Bassano e Vicenza con l’autoscala, hanno del tutto tagliato il cedro alto oltre i 20 metri colpito dalla saetta che ha proiettato pezzi d’albero sulla strada e nella zona circostante a ridosso dell’abitazione Le operazioni dei Vigili del fuoco di taglio e sgombero della strada sono terminate poco prima della mezzanotte.