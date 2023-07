Fulmine colpisce la rimessa di un maneggio, l'edificio è distrutto dalle fiamme

All’alba di mercoledì, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in via Vittoria a Mussolente per l’incendio di un edificio rurale adibito a ricovero attrezzi, fiamme probabilmente innescate da un fulmine mentre la zona era interessata da un violento temporale.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due mezzi, hanno spento le fiamme, le quali avevano completamente avvolto l’edificio contenente attrezzi e legname a servizio di un maneggio. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 9.