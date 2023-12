Fuggono all'alt dei carabinieri, folle inseguimento nel Bassanese

Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 dicembre, verso le ore 18:30 circa, al 112 è arrivata una chiamata che segnalava un tentativo di furto in atto presso un’abitazione del Comune di Nove. Le pattuglie dei carabinieri in zona, allertate, hanno notato sul luogo un'auto sospetta e precisamente un’Alfa Romeo Stelvio modello “quadrifoglio”, di colore blu elettrico con targa spagnola. I militari hanno quindi intimato l'alt al mezzo ma il conducente, invece di fermarsi, è scappato. Ne è seguito un inseguimento a velocità sostenuta attraverso i comuni di Nove, Cartigliano e Rosà. Inseguimento che si è protratto per circa quattro chilometri, fin quando la vettura dei malviventi non è andata a collidere contro una scarpata, rimanendo così bloccata.

A quel punto I tre occupanti del mezzo si sono dileguati a piedi lungo i campi agricoli limitrofi, abbandonando il veicolo utilizzato. Nel corso del controllo allo stesso, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo vario materiale, fra cui una ricetrasmittente, arnesi atti allo scasso e un telefonino, sui quali il comando di Bassano sta facendo gli accertamenti.