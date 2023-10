Fugge al controllo della polizia e causa un incidente, patente ritirata e denuncia

La polizia stradale sarà impegnata anche per le prossime tre settimane in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada. La sezione vicentina ha intensificato nei fine settimana i controlli contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I conducenti sottoposti a controllo con precursore o etilometro durante tali servizi, sono stati più di 300.

Nella notte dell’8 ottobre, tra Vicenza Ovest e Montecchio, le pattuglie hanno controllato cinque conducenti: tutti erano sopra i limiti legali, pertanto sono state ritirate 5 patenti. Sempre nell’ambito dello stesso servizio, una persona è stata denunciata per falsificazione della carta di circolazione, con conseguente sequestro della stessa.

Infine, un conducente, per sottrarsi al controllo, ha tentato la fuga causando poi un incidente stradale. L'uomo, prontamente bloccato dagli operatori, aveva un tasso alcolemico di 1.36 g/l, pertanto ha subito la sospensione del documento e inoltre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati altresì segnalati tre conducenti neopatentati (per i quali il valore deve essere di 0 g/l) per aver assunto alcolici prima di porsi alla guida.