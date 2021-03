F24 a saldo zero, nei guai due società di servizi: sequestro per 700mila euro

Nel mirino della Guardia di finanza sono finite due società vicentine di servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi in capo a: F.F. 69enne , C.P.A. e M.P. di entrambi 59enne. Sequestrate disponibilità finanziarie ed autovetture per un valore complessivo di oltre 700 mila euro.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica vicentina, hanno scoperto un meccanismo di frode fiscale messo a punto dal rappresentante legale di una delle imprese interessate, in seguito alla valorizzazione di un controllo amministrativo condotto dall’Agenzia delle Entrate sulle predette società e ricorrendo all’uso della specifica informatica operativa in uso al Corpo.

È stato rilevato al riguardo come il predetto rappresentante legale, ricorrendo a crediti d’imposta fittizi, non solo ha compensato i propri debiti tributari, ma ha ceduto parte di essi ad ulteriori soggetti economici, anch’essi debitori verso l’erario, incassando un corrispettivo quantificato nell’1,9% del valore degli stessi crediti.

Con lo stratagemma gestionale di presentare gli “F24 a saldo zero”, gli indagati hanno fraudolentemente affrancato le proprie e le altrui aziende dal pagamento delle imposte e devono ora rispondere del reato di “indebita compensazione”.

Sono state vincolate disponibilità finanziarie presenti su 3 conti correnti bancari e 4 autovetture: una Jaguar Type, una BMW 530 Station Wagon, un’Audi Q5 (SUV) ed una Smart.