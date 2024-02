Freerider travolto da una valanga, soccorso un 18enne vicentino

Una valanga con un fronte di circa 30 metri e una lunghezza di oltre 300 metri si è staccata questa mattina, sabato 24 febbraio, in Trentino, a Val Cigolera sotto cima Tognola (Primiero San Martino di Castrozza), a circa 2.100 m.s.l.m.. Il distacco ha coinvolto un freerider del 2006 residente a Romano d'Ezzelino, che è stato estratto prontamente da sotto la valanga da tre persone che si trovavano sul posto e dal compagno di escursione, riportando un trauma alla spalla. L'allarme al Numero unico per le emergenze 112 è arrivato intorno alle 10.30.

Come riporta Trentotoday, la Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che è decollato da Mattarello con a bordo l'unità cinofila del Soccorso Alpino di turno al Nucleo elicotteri, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza. A causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, tuttavia, l'elicottero non è riuscito a sbarcare i soccorritori in quota ed è dovuto atterrare a valle, in attesa di una miglioramento della visibilità.

Gli operatori della stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino sono quindi intervenuti via terra salendo in quota con gli impianti di risalita e con gli sci di alpinismo, con il supporto di altri soccorritori delle Stazioni di Primiero, Centro Fassa, Val di Fiemme, Levico e Tesino che si trovavano nei paraggi, e un soccorritore della Guardia di Finanza, per un totale di circa 13 operatori coinvolti. Una volta sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato l'infortunato e lo hanno trasportato con la barella a valle, fino a raggiungere la strada forestale. Qui un operatore sanitario, arrivato sul posto con il quad, gli ha prestato le cure mediche. Dopodiché l'infortunato è stato trasportato in barella con il quad fino in località Scacciapensieri a San Martino di Castrozza, dove è stato affidato all'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 13.30.