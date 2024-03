Finge il furto dell'auto della madre e fugge alla vista degli agenti della Locale: denunciati

Durante lo svolgimento di un servizio notturno nella serata di sabato 2 marzo 2024, una pattuglia della Polizia locale dei Castelli, in seguito a una segnalazione, è intervenuta in via Meneguzzo a Montecchio Maggiore. Gli agenti hanno subito notato una persona giovane intenta ad aggirarsi furtivamente tra le auto in sosta nel parcheggio a lato della strada. Alla vista degli operatori il ragazzo si è istantaneamente dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra gli alberi e i cespugli.

Sul posto è rimasta però l’auto, una Hyundai Atos, precedentemente utilizzata dal fuggitivo per raggiungere l'area di sosta. All’interno dell'utilitaria sono stati rinvenuti un portafoglio con documenti e carte di credito, appena rubato da un furgone parcheggiato a cui è stato infranto il vetro di un finestrino, oltre a uno spinello di marijuana. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, così come la sostanza stupefacente, e la refurtiva restituita alla legittima proprietaria, residente in provincia di Venezia, che sabato sera si trovava da alcuni conoscenti in città.

Domenica mattina la proprietaria della Hyundai, H.L., italiana, di 44 anni residente a Orgiano, si è recata alla stazione carabinieri di Orgiano per denunciare il furto del mezzo. Dalle successive indagini, svolte in stretta collaborazione con i militari dell'Arma, è emerso che in realtà la vettura non era stata rubata. Inoltre il giovane autore del furto, scappato dalla Polizia locale, è stato identificato in T.B di 27 anni, figlio convivente della proprietaria del veicolo sequestrato.

L'indagato è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di furto aggravato e segnalato alla Prefettura di Vicenza per la detenzione di sostanza stupefacente. Per la madre, invece, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, a cura della stazione carabinieri di Orgiano, per i reati di simulazione di reato e favoreggiamento personale.

«Dalla fine del 2023 riceviamo di frequente segnalazioni relative a furti nelle auto a cui vengono rotti i finestrini. Questo intervento è quindi una concreta risposta per arginare il fenomeno», dichiara il Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula. «La Polizia Locale dei Castelli sta monitorando con costanza e attenzione tutti parcheggi della città, in particolare quelli più sensibili come le aree di sosta del polisportivo e delle piscine».

Si specifica che le appena citate sono ipotesi di reato della polizia giudiziaria, soggette a successiva sussunzione da parte del giudice inquirente e che comunque, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla sopra riportata vicenda sarà definitivamente solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.