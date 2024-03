Fermato dai carabinieri con mezzo etto di coca in auto, in manette un 52enne

Ieri 25 marzo i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cittadella unitamente ai militari di San Martino di Lupari, hanno fermato a seguito di un controllo alla circolazione stradale un 52enne di Vicenza a bordo della propria auto. Durante gli accertamenti ha mostrato un certo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire i controlli.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina e di 4.300 euro probabile provento di precedente attività illecita. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, è stato portato in carcere a Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.