Fermato al volante di un'auto rubata cui erano state cambiate le targhe: arrestato

Riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale, sono le accuse che hanno portato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago ad arrestare, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 41 anni, nullafacente e domiciliato in un Comune della Bassa veronese.

Nel corso di uno dei consueti servizio di monitoraggio sul territorio, i militari hanno dato il via al controllo del 41enne, dopo averlo fermato mentre circolava a Cologna Veneta a bordo di un'auto con targa albanese. Durante le verifiche, gli uomini dell'Arma avrebbero accertato però che la vettura risultava essere stata rubata a Lonigo il mese scorso e che su questa erano state apposte due targhe relative ad un altro veicolo, immatricolato in Albania.

Quando il 41enne ha capito di essere stato scoperto, a quel punto avrebbe provato a salire in macchina per darsi alla fuga, tuttavia senza riuscire nel suo intento, in quanto è stato prontamente bloccato dai carabinieri, che lo hanno immobilizzato e tratto in arresto.

La perquisizione svolta sull'auto, avrebbe poi permesso ai militari di rinvenire anche una tronchese di grosse dimensioni, motivo per cui il soggetto controllato è stato denunciato alla Procura di Verona anche per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Concluse le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto nel carcere di Montorio, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Fonte: Veronasera