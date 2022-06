Donna uccisa a colpi di pistola, è caccia al killer

Un altro femminicidio a Vicenza, in pieno giorno, in via Vigolo località Gogna. Secondo le prime informazioni, verso le 9:30 di mercoledì una donna è stata uccisa con dei colpi di pistola in mezzo alla strada. Il killer - a quanto sembra il suo ex-compagno - sarebbe salito su un'auto dandosi alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia di Stato, oltre all'ambulanza del Suem. Inutili i tentativi di salvare la vita alla vittima, una 42enne di origine serba residente in città, il cui corpo era riverso sulla stradina di campagna.

Le forze dell’ordine hanno transennato l’area dove è avvenuto il femminicidio e il corpo della vittima è stato ricoperto da un telo in attesa dei rilievi da parte degli investigatori. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito dei colpi di pistola e hanno visto la donna a terra.

L’assassino, sarebbe fuggito subito dopo aver sparato alla 42enne. Polizia e carabinieri sono impegnati nella caccia all’uomo e hanno subito predisposto dei posti di blocco nelle principali vie d’accesso a Vicenza e in tutta la provincia.

(Articolo in aggiornamento)