Etra: «Raggirate altre due anziane. Attenzione: i nostri addetti non chiedono mai di entrare in casa»

Nuovi casi di truffe ai danni di utenti Etra si sono verificati in questi ultimi giorni a Cassola e a Saonara (PD), Comuni che appartengono al bacino di competenza della Multiutility. A San Zeno di Cassola un uomo ha suonato al campanello di un’abitazione fingendo di dover consegnare un documento di Etra e quando la padrona di casa, una donna di 78 anni, gli ha aperto le si è avventato contro strappandole la collana che portava al collo per poi fuggire. A Villatora di Saonara due uomini, qualificatisi come “tecnici dell’acquedotto”, si sono introdotti nell'abitazione di un’altra anziana signora con la scusa di una perdita nella condotta dell’acqua con possibile fuga di gas. Le hanno fatto inserire i gioielli e i contanti nel freezer dicendo che questo li avrebbe messi al riparo da danni dovuti al gas e quindi, mentre le facevano firmare dei moduli falsi nei quali si giustificava l’uscita per l'emergenza, le hanno portato via tutto.

Etra segnala che i propri operatori sono sempre dotati di tesserino di riconoscimento e non sono mai autorizzati a vedere le bollette o a chiedere denaro, dal momento che tutti i rapporti economici tra Etra e gli utenti avvengono direttamente tramite la bolletta o gli sportelli per gli utenti. Ricorda inoltre che nessun operatore o tecnico di Etra può chiedere di entrare nelle case né tantomeno di far firmare a domicilio contratti o moduli. Le letture dei contatori vengono annunciate con una comunicazione (via mail, messaggio, telefono) e nei casi in cui i contatori si trovino all’interno della proprietà (ma comunque all’esterno dell’abitazione), i letturisti non entreranno mai in casa ma si limiteranno a fare le rilevazioni necessarie all’esterno. Lo stesso vale per le aziende che lavorano per Etra. Infine, si ricorda che in queste settimane è in atto un'importante campagna di sostituzione contatori da parte di Etra: gli utenti interessati sono stati comunque preventivamente avvisati con una comunicazione scritta.

Si consiglia sempre in caso di dubbi o qualora qualcuno si qualifichi come addetto di Etra di chiamare Etra ai Numeri verdi gratuiti a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20: Servizio idrico 800 566766, Servizio Rifiuti 800 247842.