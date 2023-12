Espulso cittadino marocchino con accompagnamento alla frontiera

Nella giornata di ieri 5 dicembre scorso è stato accompagnato alla frontiera, per il rimpatrio nel Paese di provenienza, un cittadino straniero colpito da un provvedimento di espulsione del prefetto di Vicenza in quanto presente illegalmente in Italia e resosi responsabile di vari reati. Nei confronti dell’individuo, E.F.M., 29enne cittadino marocchino, da anni protagonista di azioni criminali commesse a Schio e gravato da numerosi precedenti penali, il questore di Vicenza, in esecuzione del provvedimento prefettizio, ha emesso il provvedimento di rimpatrio immediato che veniva convalidato nella mattina da parte del giudice di pace di Vicenza.

L’uomo aveva continuato a tenere una condotta criminosa, pur essendogli stata applicata la misura della sorveglianza speciale da parte del tribunale di Venezia: era stato deferito all'autorità giudiziaria per ben 8 volte per violazione della sorveglianza speciale, maltrattamenti in famiglia, violenza e minacce. Il soggetto è stato quindi condotto dai Carabinieri di Schio e da personale della questura alla frontiera aerea di Venezia e imbarcato su un volo diretto in Marocco.