Escursionista colto da malore in Cima Portule

Appena concluso l'intervento per l'incidente in mountain bike, il Soccorso alpino di Asiago è stato nuovamente attivato dalla Centrale del Suem, per un escursionista colto da malore scendendo da Cima Portule.

Una squadra è andata incontro ad un 65enne triestino che si era ripreso e si era rimesso in cammino e, una volta raggiunto, ha accompagnato lui e la moglie alla jeep e da lì alla loro auto, con la quale, rifiutando l'ambulanza, si sono allontanati autonomamente.