Si infortuna in passeggiata con moglie e nipote: 59enne recuperato dal Soccorso alpino

Martedì mattina, intorno alle 11, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un escursionista, che si era fatto male in località Coste.

L'uomo, un 59enne di Galliera Veneta (Padova), stava percorrendo un vecchio sentiero con la moglie e il nipote, quando è scivolato sui sassi mettendo male un piede. A seguito del sospetto trauma alla caviglia, l'uomo non era più in grado di camminare.

Una squadra è partita da Gallio e si è avvicinata con il fuoristrada al luogo dell'incidente in supporto all'ambulanza. Assieme al personale sanitario, i soccorritori sono poi scesi a piedi alcune centinaia di metri e hanno raggiunto nel fondovalle l'infortunato. Immobilizzato il piede, l'escursionista è stato imbarellato e trasportato in salita fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Asiago.