“Se chiami la Polizia, io torno e spacco tutto": appena uscito dal carcere torna a delinquere

Era uscito dal carcere il 15 marzo scorso, dopo vari periodi di detenzione per aggressioni e furti vari.

Mercoledì, verso le 11.30, un 29enne ungherese, senza fissa dimora, è stato nuovamente rintracciato a Vicenza, al supermercato Aldi di viale San Lazzaro, dove aveva appena messo a segno il furto di vari generi alimentari per un valore di circa 60 euro.

Scovato dagli addetti alla sicurezza, aveva anche minacciato il proprietario di fargliela pagare se avesse chiamato la Polizia, dicendogli: “Se chiami la Polizia, io torno e spacco tutto”. Ma il proprietario non si è fatto intimidire dalle parole e dall’atteggiamento del malvivente. Ha immediatamente contatto la Sala Operativa 113 della Questura e l’equipaggio in servizio di Volante è arrivato tempestivamente.

Il responsabile del furto e delle minacce è stato quindi intercettato e portato in Questura per poi essere denunciato per furto e minaccia.