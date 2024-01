Entra in palestra per rubare, colto in flagrante dai carabinieri: arrestato 41enne

Nella notte tra mercoledì e giovedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne cittadino italiano (R.Z. le iniziali) senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'uomo, poco prima delle 4 del mattino, si è introdotto nella palestra Focus Fit di via Marosticana utilizzando un arnese da scasso. Dopo aver rovistato all'interno dei locali, daneggiando e forzando altre porte per l'accesso anche agli uffici amministrativi, è scattato l'allarme anti intrusione, che ha destato il titolare dell'attività il quale ha chiamato il 112.

La pattuglia dei carabinieri, che si trovava già a pochi metri dal luogo perché avevano individuato un'auto sospetta, è intervenuta immediatamente sorprendendo il ladro proprio mentre usciva. Immediatamente bloccato e perquisito, il 41enne è stato trovato in possesso di strumenti da scasso e della refurtiva trafugata poco prima. A quel punto sono scattare le manette e l'uomo è stato arrestato. Dopo l'udienza per direttissima è finito in carcere a Vicenza.