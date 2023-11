Due chili di hashish in auto, arrestati conducente e passeggero

Nella serata di sabato i carabinieri hanno attivato un servizio coordinato ad ampio raggio per la prevenzione dei reati contro il patrimonio. Per incrementare l’efficacia dei controlli sono stati impiegati anche militari in borghese con il ruolo di “sentinelle” pronte a dare “l’allarme” in caso eventuali azioni illecite. Strategia rilevatasi fondamentale per l’individuazione di una vettura sospetta che si aggirava nell’abitato di Caltrano. All’alt dei carabinieri, autista e passeggero sono subito apparsi in forte disagio, palesando malcelati segnali di nervosismo e tensione.

L’appurato controllo del veicolo e dei suoi occupanti ha consentito di scoprire, celati sotto i sedili posteriori, quattro involucri di cartone, opportunamente sigillati, contenenti complessivamente 2 chilogrammi di hashish. Ulteriori accertamenti svolti presso le dimore dei fermati hanno inoltre consentito il rinvenimento di 2 etti di cocaina, 4000 euro in contati e diverso materiale per il frazionamento e il confezionamento della droga in singole dosi. Immediato, quanto inevitabile, l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.