Scambio di droga in viale Trento, scatta l'inseguimento: arrestato un 18enne

La scorsa notte gli agenti della Squadra “Volanti” della Questura, in zona Villaggio del Sole, hanno arrestato un 18enne cittadino tunisino per spaccio di stupefacenti.

L'arresto è nato dalla segnalazione di un signore che notava in viale Trento uno scambio di denaro tra alcuni soggetti, fermi sul marciapiede, e quattro persone a bordo di un'auto di cui ha riferito il numero di targa. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno perlustrato la zona e individuato l'auto, sottoposta poi al controllo. Nel momento in cui l’auto si è fermata, dal lato passeggero anteriore è sceso velocemente un soggetto che si è dato alla fuga, dirigendosi all’interno del parcheggio del Supermercato “Emisfero”.

Alla scena della fuga hanno assistito gli agenti di una seconda pattuglia, arrivati nel frattempo in ausilio. È scattato dunque l'inseguimento. Il fuggitivo si è liberato di un involucro, lanciandolo sul tetto della rampa che porta al magazzino ed è stato poi bloccato. Con l’ausilio dei Vigili del fuoco, i poliziotti sono riusciti a recuperare l’involucro, consistente in un ovetto di plastica contenente una sostanza che è risultata poi essere cocaina, per un peso lordo di 5,07 grammi, e un secondo sacchettino in plastica trasparente contenente 7 dosi della stessa sostanza per un peso lordo complessivo di 3,43 grammi.

Tutti i quattro soggetti, sia il fuggitivo che i tre a bordo dell’autovettura, sono stati portati in Questura e dall’identificazione effettuata tramite le impronte digitali, sono risultati essere N.Y., 18enne cittadino tunisino, clandestino già allontanato dal territorio nazionale lo scorso anno con ordine del questore di Trapani, S.N., 26enne cittadino tunisino, con reati legati allo spaccio di sostante stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e contro la famiglia, H.L., 19enne cittadino tunisino, regolarmente residente in Italia, e A.A., 29enne cittadino tunisino con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria il 26enne e il 29enne hanno lasciato gli Uffici della Polizia, mentre il 18wnnw oltre ad essere indagato per inottemperanza all’Ordine del Questore di Trapani di abbandonare il territorio nazionale, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.