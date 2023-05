Droga tra giovani, scoperto "garage dello svago": denunciati due ventenni

Su indicazione di alcuni genitori, l’Amministrazione comunale di Carrè ha segnalato alla Polizia Locale “Nordest Vicentino” una sospetta attività di spaccio di stupefacenti nei pressi del Municipio.

Dopo alcuni accertamenti, nella serata di venerdì gli agenti, in borghese, hanno documentato una cessione di marijuana. Il giovane acquirente, è stato segnalato come assuntore mentre, da una perquisizione domiciliare a carico del venditore, un 22enne del posto sono stati rinvenuti 2 barattoli in plastica rigida contenenti quasi due etti di mariiuana, 1.105,00 euro, ritenuti provento di spaccio, bilancini, cellophane e forbici, motivo per il quale il 22enne è stato denunciato. Nel garage era presente anche un amico, 23enne di Carrè, risultato in possesso di 45 grammi di hashish e pertanto denunciato.