Droga e armi a casa, denunciato un 21enne

I carabinieri di Arsiero hanno denunciato in stato di libertà un giovane per reati in materia di stupefacenti. L’indagine è iniziata nel luglio scorso quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, a Cogollo del Cengio ha controllato un giovane che veniva trovato in possesso di 1,65 grammi di hashish. Dalle indagini è emerso che lo stupefacente era stato ceduto da un 21enne di Fara Vicentino, denunciato in stato di libertà.

La perquisizione a casa del 21enne, eseguita nella mattinata di martedì, ha portato i militari a trovare dosi di hashish e marijuana, oltre a un dissuasore elettrico e una cartuccia di piccolo calibro. Il 21enne è quindi stato anche denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.