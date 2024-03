Donna scomparsa sul Monte Grappa, ricerche in corso

Dalle 17 di giovedì 7 marzo, i vigili del fuoco sono impegnati sul Monte Grappa - versante vicentino - alla ricerca di una donna 50enne di Quero Vas in provincia di Belluno, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì. Le ricerche sono scattate in zona dopo il ritrovamento dell’auto lungo la SP 148, in località Cancellato di Valbrenta, 800 metri circa dopo il rifugio Scarpon, nelle vicinanze del Sacrario di Cima Grappa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco sono sul posto con il personale del distaccamento di Bassano e Vicenza, presenti gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso), personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e personale per ricerca in valanga. Le operazioni di ricerca sono rese difficili per l’abbondante nevicata che ha interessato la zona che si trova sopra i 1500 metri di quota. Attivato anche il personale del soccorso alpino per la ricerca in valanga per la verifica di una piccola slavina presente in zona.