Donna con bimba in braccio spintonata e strattonata: denunciato l'ex compagno

Un equipaggio in servizio di Volante della Questura, alle ore 21.30 circa di venerdì, è intervenuto a Vicenza, in contrà Pedemuro San Biagio, dove era stata segnalata l’aggressione in un bar, ai danni di una donna.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno appreso che la donna era stata aggredita, spintonata e perfino trascinata a terra per i capelli – peraltro insieme alla bimba piccola che teneva in braccio – da un uomo che è risultato essere l’ex compagno della stessa donna. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli avventori e degli amici della donna aggredita, con cui stava consumando delle bevande all’interno del bar, peraltro insieme al suo stesso aggressore.

L'aggressore è stato poi rintracciato al Park Fogazzaro e denunciato per maltrattamenti ed ubriachezza molesta, con attivazione della procedura prevista per il “codice rosso”.