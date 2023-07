Disturba e molesta i passeggeri in stazione: 25enne allontanata per un anno

Una 25enne di Valdagno, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata raggiunta da un Divieto di accesso alle aree urbane della zona della Stazione ferroviaria di Vicenza e relative pertinenze, compreso piazzale della stazione, viale Milano e viale Venezia, per la durata di 1 anno.

ll provvedimento emesso dal questore Sartori è arrivato dopo che la giovane in più occasioni è stata fermata dagli agenti della Polfer di Vicenza poiché, all’interno della stazione ferroviaria, creava problemi alla libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture dello scalo, in violazione dei divieti di stazionamento ed occupazione degli spazi pubblici dello scalo stesso e delle sue pertinenze, generando in tal modo pericolo per la sicurezza dei passeggeri. L’eventuale inottemperanza all’Ordine del Questore è punita con l’arresto da sei mesi ad 1 anno di reclusione.

La giovane si rapportava in modi molesto ed intimidatorio nei confronti dei passeggeri in transito all’interno della stazione, determinando una limitazione della regolare fruizione del servizio di trasporto pubblico.

“La presenza della Polfer all’interno delle stazioni Ferroviarie del Paese rappresenta un elemento cardine, un presidio di riferimento per la prevenzione e la repressione dei reati che la Polizia di Stato pone sistematicamente in essere, in stretta sinergia con le Aziende che gestiscono i trasporti ferroviari – ha evidenziato il Questore Sartori - Questo genere di provvedimenti, pertanto, è finalizzato ad evitare criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità degli utenti, evitando che taluni individui, con i loro comportamenti molesti e, talvolta, illeciti, possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza”.